​Советник Нетаньяху заразилась коронавирусом

Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины Ривка Палух заразилась коронавирусом нового типа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила газета The Times of Israel.

По ее данным, 64-летняя Палух была вынуждена сдать анализ на коронавирусную инфекцию после того, как с таким диагнозом госпитализировали ее мужа. Как отмечает издание, женщина контактировала с главой правительства в четверг, но в администрации Нетаньяху подчеркнули, что в ходе встречи соблюдалась необходимая дистанция. Источник в офисе премьера проинформировал, что в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения страны Нетаньяху, возможно, придется провести 14 дней на карантине.

Сведений о состоянии Палух не приводится.