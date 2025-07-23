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Советник Нетаньяху отправится в Рим для переговоров о прекращении огня с ХАМАС

Советник Нетаньяху отправится в Рим для переговоров о прекращении огня с ХАМАС Советник Нетаньяху отправится в Рим для переговоров о прекращении огня с ХАМАС
Другие страны
23 июля 2025 г. 17:01
Советник Нетаньяху отправится в Рим для переговоров о прекращении огня с ХАМАС

Главный советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Рон Дермер 24 июля отправится с визитом в Рим для обсуждения хода переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Как передает Report об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на чиновника, знакомого с деталями переговорного процесса.

В Риме Дермер встретится со специальным посланником США Стивеном Уиткоффом, который, по информации официальных лиц США, уже на этой неделе отправится в Европу.

По словам представителя Госдепартамента США, визит Уиткоффа на Ближний Восток и в Европу свидетельствует о том, что усилия по достижению соглашения о прекращении огня продолжают набирать обороты.

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Версия на английском языке Top adviser to Netanyahu to travel to Rome for Hamas ceasefire talks
Версия на азербайджанском языке Netanyahunun müşaviri HƏMAS ilə danışıqlar üçün Romaya gedəcək

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