Советник Нетаньяху отправится в Рим для переговоров о прекращении огня с ХАМАС

Советник Нетаньяху отправится в Рим для переговоров о прекращении огня с ХАМАС

Главный советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Рон Дермер 24 июля отправится с визитом в Рим для обсуждения хода переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Как передает Report об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на чиновника, знакомого с деталями переговорного процесса.

В Риме Дермер встретится со специальным посланником США Стивеном Уиткоффом, который, по информации официальных лиц США, уже на этой неделе отправится в Европу.

По словам представителя Госдепартамента США, визит Уиткоффа на Ближний Восток и в Европу свидетельствует о том, что усилия по достижению соглашения о прекращении огня продолжают набирать обороты.