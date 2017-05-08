 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Советник: Макрон будет придерживаться жесткой позиции по Brexit

    Жан Пизани-Ферри: Это будут жесткие переговоры

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, будет придерживаться жесткой позиции в ходе переговоров по выходу Великобритании из ЕС.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил его советник по экономическим вопросам Жан Пизани-Ферри.

    "Не думаю, что кто-то заинтересован в "жестком" Brexit, думаю, что нам нужно построить новые отношения", - сказал Пизани-Ферри. По его словам, существует взаимный интерес в том, чтобы Великобритания и ЕС поддерживали связи в сфере экономики и обеспечения безопасности.

    "В то же самое время у нас есть противоположные интересы по некоторым аспектам переговоров. Поэтому это будут жесткие переговоры, и он (Макрон - ред.) будет жестким", - добавил советник новоизбранного президента.

    7 мая прошел второй тур выборов президента Франции. Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов с результатом 66,06%, свидетельствуют данные МВД по стране после обработки 99,99% бюллетеней.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi