Советник госсекретаря США: Механизм минской группы ОБСЕ более не функционирует

Механизм минской группы ОБСЕ более не функционирует, и Вашингтон занимается мирным урегулированием между Азербайджаном и Арменией лишь в процессе взаимодействия непосредственно с Баку и Ереваном.

Механизм минской группы ОБСЕ более не функционирует, и Вашингтон занимается мирным урегулированием между Азербайджаном и Арменией лишь в процессе взаимодействия непосредственно с Баку и Ереваном.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Филип Рикер на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Мне кажется, она эволюционировала до той точки, в которой мы можем за счет консенсуса положить конец данному мандату. Тем не менее сам мандат довольно полезен. Хотя сам процесс взаимодействия сопредседателей минской группы более не функционирует. И мы (должностные лица американской администрации - прим. ТАСС) принимаем участие непосредственно со сторонами в их мирном процессе", - заявил дипломат.