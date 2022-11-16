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Советник госсекретаря США: Механизм минской группы ОБСЕ более не функционирует

Советник госсекретаря США: Механизм минской группы ОБСЕ более не функционирует Механизм минской группы ОБСЕ более не функционирует, и Вашингтон занимается мирным урегулированием между Азербайджаном и Арменией лишь в процессе взаимодействия непосредственно с Баку и Ереваном.
Другие страны
16 ноября 2022 г. 21:02
Советник госсекретаря США: Механизм минской группы ОБСЕ более не функционирует

Механизм минской группы ОБСЕ более не функционирует, и Вашингтон занимается мирным урегулированием между Азербайджаном и Арменией лишь в процессе взаимодействия непосредственно с Баку и Ереваном.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Филип Рикер на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Мне кажется, она эволюционировала до той точки, в которой мы можем за счет консенсуса положить конец данному мандату. Тем не менее сам мандат довольно полезен. Хотя сам процесс взаимодействия сопредседателей минской группы более не функционирует. И мы (должностные лица американской администрации - прим. ТАСС) принимаем участие непосредственно со сторонами в их мирном процессе", - заявил дипломат.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Dövlət Departamentinin baş məsləhətçisi: “Minsk qrupu mexanizmi artıq fəaliyyət göstərmir”

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