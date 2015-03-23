Советник главы МВД Украины подтвердил смерть сына Януковича на Байкале

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Советник министра внутренних дел Украины и депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко подтвердил информацию о гибели сына бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщает Report со ссылкой на Московский Комсомолец, по данным народного избранника, у погибшего была фамилия Давыдов.

По информации Геращенко, Виктор Янукович-младший наехал на невидимую под снегом границу между старым и новым льдом. «По словам очевидцев трагедии, с которыми говорил мой источник, Виктор заехал на лед пристегнутым ремнем и, когда машина накренилась на сторону водителя, потерял драгоценные секунды на то, чтоб отстегнуться. Дверь со стороны водителя оказалась заблокирована льдом, открыть ее было невозможно.», - написал депутат на своей странице Facebook.