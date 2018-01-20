Советник Эрдогана заявил, что Турция намерена очистить от террористов не только Африн

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Баку. 20 января. REPORT.AZ/Турция намерена очистить от террористов не только сирийский район Африн, но и территорию к востоку от реки Евфрат в Сирии до границы с Ираком.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу старший советник президента Турции Ильнур Чевик.

"В настоящее время ВС Турции наносят удары с воздуха и из артиллерийских установок по позициям боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в Африне. Турция выбивает террористов из приграничной зоны на территории Сирии, как это было в ходе операции "Щит Евфрата". Мы рассчитываем, что вскоре начнется основная часть новой операции. Задачей Турции является уничтожение террористов Рабочей партии Курдистана на территории к востоку от реки Евфрата до границы с Ираком", - сказал он.

Кроме того, Чевик также рассказал о намерениях Анкары освободить от террористов сирийский город Манбидж и передать его арабскому населению.

По словам советника турецкого президента, "боевики РПК в настоящее время собирают переданное американцами вооружение и бегут вглубь Сирии от ударов, наносимых турецкими военными".