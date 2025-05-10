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Советник Эрдогана: Турция не вела торгов с РКК по вопросу ее самороспуска

Советник Эрдогана: Турция не вела торгов с РКК по вопросу ее самороспуска Турецкие власти не вели никаких торгов с запрещенной террористической организацией Рабочей партией Курдистана (PKK) по вопросу ее самороспуска.
Другие страны
10 мая 2025 г. 15:08
Советник Эрдогана: Турция не вела торгов с РКК по вопросу ее самороспуска

Турецкие власти не вели никаких торгов с запрещенной террористической организацией Рабочей партией Курдистана (PKK) по вопросу ее самороспуска.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил главный советник президента Турции по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

"Мы сейчас находимся в той стадии, когда был созван съезд [PKK] и в ближайшее время будет объявлено его решение. <…> В некоторых случаях представители оппозиции задают вопросы о том, какие были уступки и был ли достигнут компромисс. Нет никаких уступок, нет никаких торгов", - сказал Кылыч.

Он отметил, что главным сейчас является разоружение PKK.

"Прежде всего [PKK] необходимо сложить оружие и объявить об отказе от вооруженного сопротивления", - сказал представитель турецкого президента.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın müşaviri: PKK-nın özünü buraxması ilə bağlı heç bir sövdələşmə olmayıb

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