Советник Эрдогана: Турция не вела торгов с РКК по вопросу ее самороспуска

Турецкие власти не вели никаких торгов с запрещенной террористической организацией Рабочей партией Курдистана (PKK) по вопросу ее самороспуска.

Турецкие власти не вели никаких торгов с запрещенной террористической организацией Рабочей партией Курдистана (PKK) по вопросу ее самороспуска.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил главный советник президента Турции по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

"Мы сейчас находимся в той стадии, когда был созван съезд [PKK] и в ближайшее время будет объявлено его решение. <…> В некоторых случаях представители оппозиции задают вопросы о том, какие были уступки и был ли достигнут компромисс. Нет никаких уступок, нет никаких торгов", - сказал Кылыч.

Он отметил, что главным сейчас является разоружение PKK.

"Прежде всего [PKK] необходимо сложить оружие и объявить об отказе от вооруженного сопротивления", - сказал представитель турецкого президента.