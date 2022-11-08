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Советник Байдена сообщил о контактах с Россией из-за риска ядерной войны

Советник Байдена сообщил о контактах с Россией из-за риска ядерной войны Вашингтон в недавнем прошлом контактировал с Москвой, чтобы снизить риски применения ядерного оружия и предупредить о возможных последствиях.
Другие страны
8 ноября 2022 г. 06:10
Советник Байдена сообщил о контактах с Россией из-за риска ядерной войны

Вашингтон в недавнем прошлом контактировал с Москвой, чтобы снизить риски применения ядерного оружия и предупредить о возможных последствиях.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"У нас была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия, а также на то, чтобы донести Москве последствия его возможного применения. Мы не раскрывали каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы их защитить", - сказал политик.

Таким образом Салливан прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что он в последние месяцы проводит конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

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Версия на азербайджанском языке Baydenin müşaviri nüvə müharibəsi riski ilə bağlı Rusiya ilə təmasların olduğunu bildirib

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