Советник Байдена сообщил о контактах с Россией из-за риска ядерной войны

Вашингтон в недавнем прошлом контактировал с Москвой, чтобы снизить риски применения ядерного оружия и предупредить о возможных последствиях.

Вашингтон в недавнем прошлом контактировал с Москвой, чтобы снизить риски применения ядерного оружия и предупредить о возможных последствиях.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"У нас была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия, а также на то, чтобы донести Москве последствия его возможного применения. Мы не раскрывали каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы их защитить", - сказал политик.

Таким образом Салливан прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что он в последние месяцы проводит конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.