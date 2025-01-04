Советник Байдена посетит Индию для обсуждения сотрудничества в сфере безопасности

Советник президента США по национальной безопасности США Джейк Салливан посетит 5-6 января Индию для проведения встречи со своим коллегой Аджитом Довалом.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Отмечается, что во время встречи будет рассмотрен широкий круг вопросов, охватывающих американо-индийские отношения, в том числе в области космических технологий, обороны, приоритетов безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами.
Салливан в ходе визита также встретится с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.