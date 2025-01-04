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Советник Байдена посетит Индию для обсуждения сотрудничества в сфере безопасности

Советник Байдена посетит Индию для обсуждения сотрудничества в сфере безопасности Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан посетит столицу Индии Нью-Дели для проведения итоговой встречи со своим коллегой Аджитом Довалом 5-6 января.
Другие страны
4 января 2025 г. 16:21
Советник Байдена посетит Индию для обсуждения сотрудничества в сфере безопасности

Советник президента США по национальной безопасности США Джейк Салливан посетит 5-6 января Индию для проведения встречи со своим коллегой Аджитом Довалом.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что во время встречи будет рассмотрен широкий круг вопросов, охватывающих американо-индийские отношения, в том числе в области космических технологий, обороны, приоритетов безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами.

Салливан в ходе визита также встретится с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

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