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Советник Байдена назвал высоким риск втягивания США и НАТО в конфликт в Украине

Советник Байдена назвал высоким риск втягивания США и НАТО в конфликт в Украине Риски втягивания Соединенных Штатов и Североатлантического альянса в конфликт в Украине в настоящий момент высоки.
Другие страны
13 октября 2022 г. 09:46
Советник Байдена назвал высоким риск втягивания США и НАТО в конфликт в Украине

Риски втягивания Соединенных Штатов и Североатлантического альянса в конфликт в Украине в настоящий момент высоки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение в интервью телеканалу CNN высказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Риски сейчас высоки, в этом нет сомнений", - заявил он, отвечая на вопрос о вероятности втягивания США и НАТО в конфликт. Он также подтвердил намерения Белого дома продолжать поставлять Украине оружие и военную технику.

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Версия на английском языке Biden's advisor says risk of dragging US and NATO into conflict in Ukraine is high

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