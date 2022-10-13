Советник Байдена назвал высоким риск втягивания США и НАТО в конфликт в Украине

Риски втягивания Соединенных Штатов и Североатлантического альянса в конфликт в Украине в настоящий момент высоки.

Риски втягивания Соединенных Штатов и Североатлантического альянса в конфликт в Украине в настоящий момент высоки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение в интервью телеканалу CNN высказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Риски сейчас высоки, в этом нет сомнений", - заявил он, отвечая на вопрос о вероятности втягивания США и НАТО в конфликт. Он также подтвердил намерения Белого дома продолжать поставлять Украине оружие и военную технику.