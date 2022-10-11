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Советник Байдена заявил, что США не отправят войска в Украину

Советник Байдена заявил, что США не отправят войска в Украину Власти США не собираются отправлять на Украину части американской армии. Об этом заявил советник президента страны Джо Байдена Джон Кирби, который также отвечает за стратегические коммуникации в Совете национальной безопасности страны. Об этом сообщает
Другие страны
11 октября 2022 г. 23:49
Советник Байдена заявил, что США не отправят войска в Украину

Власти США не собираются отправлять в Украину части американской армии.

Как передает Report со ссылкой Reuters, об этом заявил советник президента страны Джо Байдена Джон Кирби, который также отвечает за стратегические коммуникации в Совете национальной безопасности страны.

По утверждению Кирби, Вашингтон не желает конфликта с Россией. Глава Белого дома Джо Байден неоднократно об этом заявлял. Позиция США не изменилась за последнее время, подчеркнул советник главы американского государства.

Кирби также отметил, что никто не хочет перерастания конфликта на Украине в ядерную войну. Конфронтация с Россией с применением ядерного оружия обернется катастрофой для всех сторон, подчеркнул советник Байдена. Также он отметил, что не видит признаков подготовки РФ к применению оружия массового поражения.

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