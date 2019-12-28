​Советнице Атамбаева предъявили обвинение в захвате заложников

Советнице экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаевой предъявили обвинения в захвате заложников и организации массовых беспорядков при штурме резиденции бывшего главы государства, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Ей предъявили обвинение в захвате заложников и организации массовых беспорядков во время событий в Кой-Таше", - отметил адвокат обвиняемой Замир Жоошев.

Он также рассказал, что такие же обвинения предъявлены экс-депутату Мээрбеку Мискенбаеву.

Ранее государственная комиссия Кыргызстана признала Атамбаева виновным в организации массовых беспорядков в Чуйской области и столице республики 7-8 августа 2019 года.

В октябре Верховный суд Кыргызстана признал законным лишение Атамбаева неприкосновенности.

Он был задержан при штурме своей резиденции 8 августа по подозрению в причастности к пяти преступлениям.