 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Совет по правам человека ООН намерен провести спецсессию по ситуации вокруг мусульман-рохинджа

    Спецсессия, посвященная преступлениям в отношении народности рохинджа в Мьянме, пройдет 5 декабря

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Совет по правам человека (СПЧ) ООН проведет специальную сессию, посвященную преступлениям в отношении представителей народности рохинджа, совершенным в Мьянме, передает Report со ссылкой на Reuters.

    "Будет проведена спецсессия 5 декабря", - приводит агентство слова источника в международной организации.

    В штате Ракхайн неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами.

    Последнее обострение произошло 25 августа. С того времени в Бангладеш прибыли около 613 тысяч человек, бежавших от насилия в Мьянме. Общее их число в Бангладеш достигло 826 тысяч.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi