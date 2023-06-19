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Совет ООН по правам человека рассмотрит ситуацию в Украине и Судане

Совет ООН по правам человека рассмотрит ситуацию в Украине и Судане Открывающаяся в понедельник в Женеве 53-я сессия Совета ООН по правам человека (СПЧ) рассмотрит в течение четырех предстоящих недель ситуацию на Украине, в Судане, Афганистане, Сирии, Иране, Венесуэле, Никарагуа и других странах, а также вопросы обеспечен
Другие страны
19 июня 2023 г. 03:24
Совет ООН по правам человека рассмотрит ситуацию в Украине и Судане

Открывающаяся в понедельник в Женеве 53-я сессия Совета ООН по правам человека (СПЧ) рассмотрит в течение четырех предстоящих недель ситуацию в Украине, Судане, Афганистане, Сирии, Иране, Венесуэле, Никарагуа и других странах, а также вопросы обеспечения права на образование, независимости судей, гарантий прав мигрантов и перемещенных лиц.

Как передает Report, в первый день нынешней сессии верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк представит свой ежегодный доклад о ситуации в области прав и свобод в мире. Дискуссия на эту тему намечена на 20 и 21 июня. В ходе форума, который продлится до 14 июня, входящие в СПЧ 47 стран уделят внимание также ситуации на оккупированных палестинских территориях, в Афганистане, Судане, Сирии, Никарагуа, Венесуэле и ряде других стран. Совет 5 июля рассмотрит доклад по Беларуси, подготовленный в соответствии с принятой ранее по инициативе стран Запада политизированной резолюцией. Тюрк 12 июля представит устные доклады по Украине и Грузии. Всего СПЧ рассмотрит более 40 различных докладов и проведет 25 интерактивных дискуссий.

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