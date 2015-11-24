Совет НАТО собрался на экстренное заседание по инциденту с самолетом РФ в Сирии

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Североатлантический совет собрался во вторник в Брюсселе на экстренное заседание для консультаций по инциденту со сбитым турецкими ВВС над Сирией российским самолетом Су-24, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Совет НАТО проведет по запросу Турции консультации по этому инциденту сегодня. Турция проинформирует союзников по НАТО о ситуации", - сообщили в пресс-службе НАТО. Встреча проходит на уроне послов.

В штаб-квартире НАТО особенно подчеркнули, что заседание Совета не связано с 4 статьей Вашингтонского договора, подразумевающей начало консультаций между союзниками в случае угрозы безопасности для одной из стран НАТО.

"Сегодня пройдет обычное внеочередное заседание Североатлантического совета, созванное по запросу Турции. Оно не связано с 4 статьей Вашингтонского договора. Любая страна НАТО по своему усмотрению может собрать Североатлантический совет", - отметили в штаб-квартире альянса.

Ожидается, что по итогам встречи альянс сделает заявление.

"НАТО тщательно мониторит ситуацию. Мы находимся в постоянном контакте с властями Турции", - сообщили ранее в штаб-квартире альянса.