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    Совет НАТО на уровне министров обороны пройдет в Брюсселе 24-25 июня

    Программа и детали предстоящего совета будут обнародованы позднее

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Совет НАТО на уровне министров обороны стран-членов альянса пройдет в Брюсселе 24-25 июня.

    Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщили в пресс-службе организации.

    "Совещание Совета Североатлантического альянса на уровне министров обороны состоится в штаб-квартире НАТО 24 и 25 июня. Все встречи пройдут под председательством генерального секретаря Йенса Столтенберга", - сказали там.

    Программа и детали предстоящего совета будут обнародованы позднее, добавила пресс-служба НАТО.

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