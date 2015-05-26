Совет НАТО на уровне министров обороны пройдет в Брюсселе 24-25 июня

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Совет НАТО на уровне министров обороны стран-членов альянса пройдет в Брюсселе 24-25 июня.

Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщили в пресс-службе организации.

"Совещание Совета Североатлантического альянса на уровне министров обороны состоится в штаб-квартире НАТО 24 и 25 июня. Все встречи пройдут под председательством генерального секретаря Йенса Столтенберга", - сказали там.

Программа и детали предстоящего совета будут обнародованы позднее, добавила пресс-служба НАТО.