Совет национальной безопасности Южной Кореи осудил ракетный пуск КНДР

Совет национальной безопасности при президенте Республики Корея (РК) Юн Сок Ёле осудил осуществленный КНДР в воскресенье ракетный пуск, назвав его провокацией.

Совет национальной безопасности при президенте Республики Корея (РК) Юн Сок Ёле осудил осуществленный КНДР в воскресенье ракетный пуск, назвав его провокацией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap.

Власти Южной Кореи посчитали ракетный пуск "прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и провокацией, которая увеличивает напряженность на Корейском полуострове и в регионе". Чрезвычайное заседание органа прошло под председательством советника президента по безопасности Ким Сон Хана. О ситуации доложили президенту Республики Корея.

Комитет начальников штабов (КНШ) ВС РК выступил с похожим заявлением и призвал Пхеньян отказаться от испытаний баллистических ракет. Глава КНШ Ким Сын Гём провел переговоры с командующим американским военным контингентом на Корейском полуострове Полом Лакамерой.