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Совет национальной безопасности Южной Кореи осудил ракетный пуск КНДР

Совет национальной безопасности Южной Кореи осудил ракетный пуск КНДР Совет национальной безопасности при президенте Республики Корея (РК) Юн Сок Ёле осудил осуществленный КНДР в воскресенье ракетный пуск, назвав его провокацией.
Другие страны
25 сентября 2022 г. 09:38
Совет национальной безопасности Южной Кореи осудил ракетный пуск КНДР

Совет национальной безопасности при президенте Республики Корея (РК) Юн Сок Ёле осудил осуществленный КНДР в воскресенье ракетный пуск, назвав его провокацией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap.

Власти Южной Кореи посчитали ракетный пуск "прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и провокацией, которая увеличивает напряженность на Корейском полуострове и в регионе". Чрезвычайное заседание органа прошло под председательством советника президента по безопасности Ким Сон Хана. О ситуации доложили президенту Республики Корея.

Комитет начальников штабов (КНШ) ВС РК выступил с похожим заявлением и призвал Пхеньян отказаться от испытаний баллистических ракет. Глава КНШ Ким Сын Гём провел переговоры с командующим американским военным контингентом на Корейском полуострове Полом Лакамерой.

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