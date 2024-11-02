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Совет нацбезопасности Ирана принял решение о военном ответе Израилю

Совет нацбезопасности Ирана принял решение о военном ответе Израилю Высший совет национальной безопасности Ирана постановил дать военный ответ Израилю на удар по объектам в исламской республике, нанесенный 26 октября.
Другие страны
2 ноября 2024 г. 14:36
Совет нацбезопасности Ирана принял решение о военном ответе Израилю

Высший совет национальной безопасности Ирана постановил дать военный ответ Израилю на удар по объектам в исламской республике, нанесенный 26 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил член комитета по национальной безопасности иранского Меджлиса (однопалатного парламента) Эсмаил Косари.

"Некоторые правительственные чиновники и другие лица могут сказать, что мы не будем отвечать Израилю, но эти люди в правительстве и вне его не принимают решений. Решение о военном ответе сионистскому режиму [Израилю] было уже принято Высшим советом национальной безопасности", - сообщил Косари.

Он также отметил, что военный ответ Ирана на израильский удар станет гораздо мощнее всех предыдущих и будет осуществлен при участии сил Оси сопротивления.

Как отметил парламентарий, новая операция исламской республики "будет уроком для них, чтобы они больше не совершали подобных ошибок, нанося удары" по Ирану. "То, каким образом будет осуществлен ответ, зависит от плана, а определение времени и целей остается за его разработчиками", - добавил Косари.

В Ось сопротивления входят ливанское движение "Хезболлах", палестинское движение ХАМАС и его союзники в секторе Газа, радикальные группировки, входящие в "Исламское сопротивление Ирака", и йеменское движение мятежников-хуситов "Ансар Аллах".

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