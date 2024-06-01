Совет МВФ должен утвердить достигнутые с Украиной договоренности о транше в $2,2 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) и украинские власти достигли предварительных договоренностей в рамках четвертого обзора экономики страны, после окончательного утверждения которых Киев получит очередной транш в размере $2,2 млрд по линии одобренного в ма

Международный валютный фонд (МВФ) и украинские власти достигли предварительных договоренностей в рамках четвертого обзора экономики страны, после окончательного утверждения которых Киев получит очередной транш в размере $2,2 млрд по линии одобренного в марте 2023 года механизма расширенного кредитования (EFF).

Как передает Report , об этом говорится в письменном заявлении МВФ.

В нем отмечается, что стороны достигли предварительных договоренностей "по четвертому пересмотру экономики страны в рамках четырехлетнего механизма EFF".

"При условии одобрения Советом исполнительных директоров фонда Украина получит доступ к сумме в размере около $2,2 млрд", - уточняется в документе.

Рассмотрение этого вопроса советом ожидается в ближайшие недели.

По версии финансового учреждения, по итогам завершившегося обзора украинской экономики Киев успешно выполнил постановленные фондом цели. Согласного оценкам МВФ, украинская экономика "продолжала демонстрировать устойчивый рост и дезинфляцию до I квартала 2024 года".