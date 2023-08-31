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Совет мира и безопасности Африканского союза обсудит на заседании 1 сентября ситуацию в Габоне

Совет мира и безопасности Африканского союза обсудит на заседании 1 сентября ситуацию в Габоне Совет мира и безопасности Африканского союза (АС) проведет 1 сентября заседание для рассмотрения ситуации в Габоне, где в результате государственного переворота власть захватили военные.
Другие страны
31 августа 2023 г. 16:46
Совет мира и безопасности Африканского союза обсудит на заседании 1 сентября ситуацию в Габоне

Совет мира и безопасности Африканского союза (АС) проведет 1 сентября заседание для рассмотрения ситуации в Габоне, где в результате государственного переворота власть захватили военные.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на штаб-квартиру АС, расположенную в эфиопской столице Аддис-Абебе.

Совет мира и безопасности является одним из постоянно действующих руководящих органов коллективной безопасности Афросоюза, он занимается предотвращением, регулированием и разрешением конфликтов.

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