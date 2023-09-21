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Совет министров иностранных дел стран-участниц ШОС обсудил модернизацию организации

Совет министров иностранных дел стран-участниц ШОС обсудил модернизацию организации Участники внеочередного заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обменялись мнениями по модернизации организации.
Другие страны
21 сентября 2023 г. 18:58
Совет министров иностранных дел стран-участниц ШОС обсудил модернизацию организации

Участники внеочередного заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обменялись мнениями по модернизации организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.

"Провели внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в городе Нью-Йорке. Мы отметили ведущую роль организации как эффективной международной структуры в решении наиболее актуальных вопросов региональной повестки и обменялись мнениями по модернизации ШОС, исходя из решений глав государств на Самаркандском саммите, а также перспективам взаимодействия с ООН", - написал он.

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