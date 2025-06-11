Совет кантонов Швейцарии поддержал отмену запрета на реэкспорт вооружений

Совет кантонов (малая палата парламента) Швейцарии поддержал предложение отменить запрет на реэкспорт вооружений в зону военных конфликтов.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте парламента страны.
Теперь по данному вопросу должны проголосовать депутаты Национального совета (большая палата парламента).
Согласно этому решению, экспорт вооружений в страны НАТО "будет в принципе разрешен", за исключением чрезвычайных обстоятельств и случаев, когда это "противоречит внешнеполитическим или политическим интересам Швейцарии".
Кроме того, страны альянса "смогут передавать полученное военное оборудование другим странам без согласия Швейцарии". Отмечается, что за внесение соответствующих поправок в закон о военно-материальном снабжении проголосовали 31 депутат совета, против - 11, при одном воздержавшемся.
По данным газеты Neue Zürcher Zeitung, речь идет о снятии ограничений на экспорт оружия швейцарского производства "в случае нападения на НАТО". Послабления коснутся 25 стран, в основном в Европе, а также в США и Новую Зеландию. В газете подчеркивают, что законодательство меняется для того, чтобы обеспечить возможность продолжения работы швейцарского ВПК.