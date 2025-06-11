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Совет кантонов Швейцарии поддержал отмену запрета на реэкспорт вооружений

Совет кантонов Швейцарии поддержал отмену запрета на реэкспорт вооружений Совет кантонов Швейцарии поддержал отмену запрета на реэкспорт вооружений
Другие страны
11 июня 2025 г. 14:58
Совет кантонов Швейцарии поддержал отмену запрета на реэкспорт вооружений

Совет кантонов (малая палата парламента) Швейцарии поддержал предложение отменить запрет на реэкспорт вооружений в зону военных конфликтов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте парламента страны.

Теперь по данному вопросу должны проголосовать депутаты Национального совета (большая палата парламента).

Согласно этому решению, экспорт вооружений в страны НАТО "будет в принципе разрешен", за исключением чрезвычайных обстоятельств и случаев, когда это "противоречит внешнеполитическим или политическим интересам Швейцарии".

Кроме того, страны альянса "смогут передавать полученное военное оборудование другим странам без согласия Швейцарии". Отмечается, что за внесение соответствующих поправок в закон о военно-материальном снабжении проголосовали 31 депутат совета, против - 11, при одном воздержавшемся.

По данным газеты Neue Zürcher Zeitung, речь идет о снятии ограничений на экспорт оружия швейцарского производства "в случае нападения на НАТО". Послабления коснутся 25 стран, в основном в Европе, а также в США и Новую Зеландию. В газете подчеркивают, что законодательство меняется для того, чтобы обеспечить возможность продолжения работы швейцарского ВПК.

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