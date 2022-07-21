О нас

Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против РФ

Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против РФ Совет Европейского союза утвердил седьмой пакет санкций против России.
Другие страны
21 июля 2022 г. 13:06
Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против РФ

Совет Европейского союза утвердил седьмой пакет санкций против России.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, он включает эмбарго на золото, заморозку активов Сбербанка и введение новых экспортных ограничений.

Кроме того, 55 физических и юридических лиц РФ включены в черный список.

О согласовании нового санкционного пакета главами МИД европейских стран стало известно 18 июля. Как уточнил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пакет ограничений не затронет поставки энергоносителей.

Вчера постпред Литвы при ЕС Арнольдас Пранкявичюс рассказал об утверждении санкционного пакета постпредами стран ЕС. Он пояснил, что пакет предполагает санкции против более чем 50-и физических и юридических лиц, "включая политиков, военачальников, олигархов, пропагандистов".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Aİ Şurası Rusiyaya qarşı yeddinci sanksiyalar paketini təsdiqləyib
Версия на английском языке EU Council approves seventh package of sanctions against Russia

Экслюзивные новости

Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
21 июля 2022 г. 10:15
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
20 июля 2022 г. 11:41
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
19 июля 2022 г. 16:48
Известный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
ФотоИзвестный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
16 июля 2022 г. 11:40
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
16 июля 2022 г. 11:30
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
15 июля 2022 г. 16:58
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
15 июля 2022 г. 16:29
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
15 июля 2022 г. 10:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi