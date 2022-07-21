Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против РФ

Совет Европейского союза утвердил седьмой пакет санкций против России.

Совет Европейского союза утвердил седьмой пакет санкций против России.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, он включает эмбарго на золото, заморозку активов Сбербанка и введение новых экспортных ограничений.

Кроме того, 55 физических и юридических лиц РФ включены в черный список.

О согласовании нового санкционного пакета главами МИД европейских стран стало известно 18 июля. Как уточнил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пакет ограничений не затронет поставки энергоносителей.

Вчера постпред Литвы при ЕС Арнольдас Пранкявичюс рассказал об утверждении санкционного пакета постпредами стран ЕС. Он пояснил, что пакет предполагает санкции против более чем 50-и физических и юридических лиц, "включая политиков, военачальников, олигархов, пропагандистов".