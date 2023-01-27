Совет Евросоюза продлил на полгода введенные в отношении России санкции

Совет Евросоюза продлил на полгода санкции, введенные в отношении России из-за ситуации в Украине.

Совет Евросоюза продлил на полгода санкции, введенные в отношении России из-за ситуации в Украине.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном на сайте организации заявлении.

"Совет сегодня принял решение продлить до 31 июля 2023 года ограничительные меры, направленные против конкретных секторов экономики Российской Федерации", - сказано в заявлении.

В нем отмечается, что сейчас санкции охватывают широкий спектр секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт, предметы роскоши, импорт или передачу морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, приостановку деятельности ряда российских банков, а также приостановку вещания и лицензий нескольких СМИ. Приняты также индивидуальные ограничительные и дипломатические меры против физических и юридических лиц РФ, указано в документе.

Также в ЕС напомнили, что рестрикции касаются и ограничений на экономические отношения с Крымом, Севастополем и т.н. "ЛНР" и "ДНР".