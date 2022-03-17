Совет Европы приостановил сотрудничество с Беларусью

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) приостановил сотрудничество с властями Беларуси из-за ее роли в спецоперации ВС РФ в Украине.

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) приостановил сотрудничество с властями Беларуси из-за ее роли в спецоперации ВС РФ в Украине.

Как передает Reportсо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг пресс-служба международной организации.

"КМСЕ приостанавливает права Беларуси на участие во всех встречах и мероприятиях Организации. Это также касается участия Беларуси в частичных соглашениях Совета Европы, включая Венецианскую комиссию, но не ущемляет права страны как участницы международных конвенций", - гласит коммюнике.

Также организация намерена приостановить "любое техническое сотрудничество" с Минском.