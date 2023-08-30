Совет Евразийской экономической комиссии активизирует сотрудничество ЕАЭС со странами Африки

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение активизировать международное сотрудничество Евразийского экономического союза (ЕАЭС) со странами Африки.

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение активизировать международное сотрудничество Евразийского экономического союза (ЕАЭС) со странами Африки.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Казахстан.

"С учетом итогов второго саммита Россия-Африка, состоявшегося 27-28 июля в Санкт-Петербурге, по предложению российской стороны, поддержанному всеми членам Совета ЕЭК, комиссии совместно с уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС поручено подготовить предложения по комплексному содействию развитию торгово-экономического сотрудничества с интеграционными объединениями и отдельными странами Африки", - сказала официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.