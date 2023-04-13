Совет ЕС утвердил выделение €1 млрд на предоставление Киеву боеприпасов до 31 мая

Совет Евросоюза утвердил выделение 1 млрд евро из Европейского фонда мира на предоставление Украине боеприпасов до 31 мая.

Совет Евросоюза утвердил выделение 1 млрд евро из Европейского фонда мира на предоставление Украине боеприпасов до 31 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Совет сегодня одобрил меру помощи на сумму 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира для поддержки Вооруженных сил Украины. Эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам стоимость боеприпасов, переданных Украине из существующих запасов или за счет изменения приоритетов существующих заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года", - отмечается в нем.