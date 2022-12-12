Совет ЕС утвердил увеличение на 2 млрд евро Еврофонда мира

Совет ЕС утвердил повышение на 2023 год на 2 млрд евро потолка финансирования Европейского фонда мира, который оплачивает поставки оружия Киеву.

Совет ЕС утвердил повышение на 2023 год на 2 млрд евро потолка финансирования Европейского фонда мира, который оплачивает поставки оружия Киеву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС.

"Министры иностранных дел ЕС достигли политического решения о повышении на 2 млрд евро потолка финансирования Европейского фонда мира на 2023 год с возможностью дополнительного повышения впоследствии", - говорится в заявлении. В документе отмечается, что окончательно данное решение будет утверждено в начале 2023 года.