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Совет ЕС утвердил увеличение на 2 млрд евро Еврофонда мира

Совет ЕС утвердил увеличение на 2 млрд евро Еврофонда мира Совет ЕС утвердил повышение на 2023 год на 2 млрд евро потолка финансирования Европейского фонда мира, который оплачивает поставки оружия Киеву.
Другие страны
12 декабря 2022 г. 17:18
Совет ЕС утвердил увеличение на 2 млрд евро Еврофонда мира

Совет ЕС утвердил повышение на 2023 год на 2 млрд евро потолка финансирования Европейского фонда мира, который оплачивает поставки оружия Киеву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС.

"Министры иностранных дел ЕС достигли политического решения о повышении на 2 млрд евро потолка финансирования Европейского фонда мира на 2023 год с возможностью дополнительного повышения впоследствии", - говорится в заявлении. В документе отмечается, что окончательно данное решение будет утверждено в начале 2023 года.

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Версия на английском языке EU Council approves €2B increase in European Peace Facility

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