Совет ЕС утвердил третий транш в размере 500 млн евро для нужд ВС Украины

Совет Европейского союза согласовал третий транш оборонной помощи Украине на еще 500 миллионов евро, теперь общий размер помощи вырос до 1,5 млрд евро.

Совет Европейского союза согласовал третий транш оборонной помощи Украине на еще 500 миллионов евро, теперь общий размер помощи вырос до 1,5 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в заявлении на сайте Европейского Совета.

В частности, сегодня Совет Европейского Союза одобрил меры помощи в рамках Европейского фонда мира, которые позволят Евросоюзу еще больше поддержать потенциал и устойчивость Вооруженных сил Украины для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также защищать гражданское население от российской военной агрессии.

"Благодаря новым дополнительным 500 миллионами евро, ЕС в целом выделил 1,5 млрд евро для поддержки поставок военного оборудования странами-членами ЕС для ВСУ. Следующие недели будут решающими. Поскольку Россия готовит наступление на востоке Украины, крайне важно, чтобы мы продолжали и усиливали нашу военную поддержку Украины для защиты ее территории и населения и предотвращения дальнейших страданий", - заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.