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Совет ЕС утвердил соглашение о безопасности с Украиной

Совет ЕС утвердил соглашение о безопасности с Украиной Совет Евросоюза на уровне министров по европейским делам утвердил на заседании в Люксембурге положения соглашения по безопасности между ЕС и Украиной.
Другие страны
25 июня 2024 г. 18:12
Совет ЕС утвердил соглашение о безопасности с Украиной

Совет Евросоюза на уровне министров по европейским делам утвердил на заседании в Люксембурге положения соглашения по безопасности между ЕС и Украиной.

Как передает Report, об этом сообщила после встречи глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Хаджа Лябиб.

"Совет ЕС сегодня утвердил положения соглашения о взаимных обязательствах в сфере безопасности между ЕС и Украиной", - сказала она.

Лябиб не сообщила подробностей о содержании этого документа.

Как ожидается, документ должен быть подписан на саммите ЕС, на котором выступит в качестве приглашенного гостя президент Украины Владимир Зеленский.

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