Совет ЕС утвердил соглашение о безопасности с Украиной

Совет Евросоюза на уровне министров по европейским делам утвердил на заседании в Люксембурге положения соглашения по безопасности между ЕС и Украиной.

Совет Евросоюза на уровне министров по европейским делам утвердил на заседании в Люксембурге положения соглашения по безопасности между ЕС и Украиной.

Как передает Report, об этом сообщила после встречи глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Хаджа Лябиб.

"Совет ЕС сегодня утвердил положения соглашения о взаимных обязательствах в сфере безопасности между ЕС и Украиной", - сказала она.

Лябиб не сообщила подробностей о содержании этого документа.

Как ожидается, документ должен быть подписан на саммите ЕС, на котором выступит в качестве приглашенного гостя президент Украины Владимир Зеленский.