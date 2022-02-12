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Совет ЕС утвердил предоставление Украине нового пакета помощи в €1,2 млрд

Совет ЕС утвердил предоставление Украине нового пакета помощи в €1,2 млрд Страны - члены Евросоюза утвердили решение о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи в 1,2 млрд евро.
Другие страны
12 февраля 2022 г. 07:11
Совет ЕС утвердил предоставление Украине нового пакета помощи в €1,2 млрд

Страны - члены Евросоюза утвердили решение о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи в 1,2 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в Брюсселе.

"Послы ЕС сегодня одобрили предложение Еврокомиссии предоставить дополнительную макрофинансовую помощь Украине размером в 1,2 млрд евро", - отмечается в нем.

Как подчеркивает Совет, теперь решение должно быть утверждено Европарламентом, после чего деньги будут переведены Киеву двумя траншами по 600 млн евро. Эти средства будут выделены в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях.

Большая часть средств, предоставляемых в рамках программ макрофинансовой помощи ЕС, направлена на обслуживание внешней государственной задолженности Украины.

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