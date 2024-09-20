Совет ЕС утвердил предложенный главой ЕК список еврокомиссаров

Совет Евросоюза (ЕС) утвердил предложенный главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен список еврокомиссаров.

Совет Евросоюза (ЕС) утвердил предложенный главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен список еврокомиссаров.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Совет по общему согласию с избранным президентом Еврокомиссии одобрил список лиц, которых она предлагает для назначения членами Еврокомиссии", — отмечается в заявлении совета.

В документе напоминается, что члены ЕК еще должны быть утверждены голосованием Европарламента, после чего ЕК назначается квалифицированным большинством Европейского совета.

Напомним, что новый состав Еврокомиссии на следующие пять лет был объявлен 17 сентября. В ней будет 27 еврокомиссаров - по одному от каждой из стран ЕС. В это число также входят сама фон дер Ляйен и будущий верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности эстонка Кая Каллас. Только назначения самой фон дер Ляйен и Каллас являются окончательными, остальных еврокомиссаров еще может отклонить Европарламент.

Фон дер Ляйен в этот раз учредила новые посты, включая еврокомиссара по обороне и космосу и еврокомиссара по расширению ЕС и реконструкции Украины.

Предполагается, что новая Еврокомиссия приступит к работе с 1 ноября.