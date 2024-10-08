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Совет ЕС утвердил новый режим санкций в отношении России 

Совет ЕС утвердил новый режим санкций в отношении России  Совет Евросоюза утвердил во вторник новый режим санкций в отношении России за дестабилизирующую деятельность против ЕС и его государств-членов.
Другие страны
8 октября 2024 г. 14:05
Совет ЕС утвердил новый режим санкций в отношении России 

Совет Евросоюза утвердил во вторник новый режим санкций в отношении России за дестабилизирующую деятельность против ЕС и его государств-членов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в коммюнике Совета.

"Новые санкции позволят ЕС преследовать лица и организации, которые участвуют в действиях и политике, что подрывает основные ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран", - сказано в документе.

В нем перечисляются различные гибридные угрозы, к которым, в частности, отнесены подрыв избирательных процессов и функционирования демократических институтов, использование скоординированной дезинформации, вредоносная кибердеятельность и другие дестабилизирующие действия.

"Согласно этим новым юридическим рамкам, активы соответствующих лиц будут заморожены, а гражданам и компаниям из ЕС будет запрещено предоставлять им средства", - сказано в коммюнике.

Кроме того, физическим лицам также будут запрещены поездки, в том числе транзитом, через территорию ЕС.

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