Совет ЕС утвердил новую систему пограничного контроля

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Совет ЕС принял регламент по системе въезд/выезд, а также регламент, вносящий изменения в пограничный Шенгенский кодекс в связи с введением новой системы контроля на границе, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Строгий контроль над нашими внешними границами является основой хорошего функционирования Шенгенского пространства. Система въезд/выезд будет способствовать улучшению контроля на внешних границах, позволит лучше идентифицировать лиц, превысивших продолжительность разрешенного пребывания, и усилить борьбу против терроризма", - заявил глава МВД председательствующей в Совете ЕС Эстонии Андрес Анвельт.

В коммюнике Совета ЕС отмечается, что новая система будет регистрировать данные по въездам и выездам или отказам на въезд выходцам из третьих стран при пересечении внешних границ Шенгенского пространства.

Как объясняют в Брюсселе, новая система должна способствовать сокращению времени прохождения контроля на границе, улучшить качество такого контроля, проводя автоматический расчет разрешенного пребывания въезжающих в Шенгенское пространство.