​Совет ЕС утвердил финпомощь Украине и Грузии на борьбу с COVID-19

Совет ЕС утвердил выделение Украине, а также девяти государствам и территориям - партнерам кредитную помощь в размере 3 млрд евро на борьбу с пандемией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Совета ЕС. Теперь эту программу должен утвердить Европарламент.

"Послы ЕС утвердили во вторник предложение Еврокомиссии предоставить до €3 млрд макрофинансовой помощи десяти странам в рамках программ расширения и соседства, чтобы помочь им преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса, - говорится в заявлении. - Финансовая помощь будет предоставлена в виде кредитов на очень выгодных условиях. Средства будут доступны в течение 12 месяцев и будут выплачены двумя траншами, максимальный срок погашения кредитов - 15 лет".

Из этих денег более всего получит Украина - 1,2 млрд евро, Тунис - 600 млн евро, Босния и Герцеговина - 250 млн евро, Иордания - 200 млн евро, Албания - 180 млн евро, Северная Македония - 160 млн евро, Грузия - 150 млн евро, Молдова и Косово - по 100 млн, Черногория - 60 млн. евро.

Эти деньги стали частью утвержденного Еврокомиссией 8 апреля пакета помощи странам Восточного и Южного партнерства - то есть государствам Африки, Балкан и Восточной Европы в размере 15 млрд. евро.