Совет ЕС: Турция приглашена на саммит Европейского политического сообщества

Анкара приглашена на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе 1 июня, однако участие в нем президента Реджепа Тайипа Эрдогана должны подтвердить турецкие власти.

Анкара приглашена на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе 1 июня, однако участие в нем президента Реджепа Тайипа Эрдогана должны подтвердить турецкие власти.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Совета ЕС.

"Турция является членом ЕПС и, конечно, приглашена на саммит в Кишиневе. Однако уровень своего представительства эта страна выбирает сама, потому ответ на вопрос, станет ли саммит Европейского политического сообщества местом первого визита президента Эрдогана после выборов, должны дать турецкие власти", - отметили в пресс-службе.