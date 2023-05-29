О нас

Совет ЕС: Турция приглашена на саммит Европейского политического сообщества

Совет ЕС: Турция приглашена на саммит Европейского политического сообщества Анкара приглашена на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе 1 июня, однако участие в нем президента Реджепа Тайипа Эрдогана должны подтвердить турецкие власти.
Другие страны
29 мая 2023 г. 15:11
Совет ЕС: Турция приглашена на саммит Европейского политического сообщества

Анкара приглашена на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе 1 июня, однако участие в нем президента Реджепа Тайипа Эрдогана должны подтвердить турецкие власти.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Совета ЕС.

"Турция является членом ЕПС и, конечно, приглашена на саммит в Кишиневе. Однако уровень своего представительства эта страна выбирает сама, потому ответ на вопрос, станет ли саммит Европейского политического сообщества местом первого визита президента Эрдогана после выборов, должны дать турецкие власти", - отметили в пресс-службе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял президента Всемирной федерации таэквондо
Президент Ильхам Алиев принял президента Всемирной федерации таэквондо
29 мая 2023 г. 12:41
Президент Ильхам Алиев направил турецкому лидеру поздравительное письмо
Президент Ильхам Алиев направил турецкому лидеру поздравительное письмо
29 мая 2023 г. 00:05
Это победа не только Турции, но и Азербайджана и всего тюркского мира - МНЕНИЕ
Это победа не только Турции, но и Азербайджана и всего тюркского мира - МНЕНИЕ
28 мая 2023 г. 23:14
Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах
Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах
28 мая 2023 г. 21:48
Президент Ильхам Алиев встретился с населением, вернувшимся в город Лачын, вручил им ключи от домов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с населением, вернувшимся в город Лачын, вручил им ключи от домов
28 мая 2023 г. 21:09
Президент открыл вывески на пересечении улиц Гейдара Алиева, Победы и 28 Мая в городе Лачын
ФотоПрезидент открыл вывески на пересечении улиц Гейдара Алиева, Победы и 28 Мая в городе Лачын
28 мая 2023 г. 16:38
Президент Азербайджана: делимитация границ должна происходить на наших условиях
Президент Азербайджана: делимитация границ должна происходить на наших условиях
28 мая 2023 г. 15:57
Президент Ильхам Алиев обратился к армянам из Лачына: книга Миацума закрыта!
Президент Ильхам Алиев обратился к армянам из Лачына: книга "Миацума" закрыта!
28 мая 2023 г. 15:31
Президент Азербайджана пояснил, в каких случаях могут быть послабления для армянских чиновников в Карабахе
Президент Азербайджана пояснил, в каких случаях могут быть послабления для армянских "чиновников" в Карабахе
28 мая 2023 г. 15:28
Президент: мы встречаемся с вами в городе Лачын, и большего счастья быть не может
Президент: мы встречаемся с вами в городе Лачын, и большего счастья быть не может
28 мая 2023 г. 14:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi