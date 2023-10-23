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Совет ЕС создал санкционный механизм для Нигера

Совет ЕС создал санкционный механизм для Нигера Евросоюз объявил о создании механизма введения односторонних санкций в отношении Нигера.
Другие страны
23 октября 2023 г. 14:25
Совет ЕС создал санкционный механизм для Нигера

Европейский союз объявил о создании механизма введения односторонних санкций в отношении Нигера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС сегодня одобрил механизм введения запретительных мер ввиду ситуации в Нигере. Евросоюз с самого начала в самой жесткой форме осудил переворот в Нигере. Сегодняшнее решение позволит поддержать усилия Экономического сообщества стран Западной Африки и посылает сильный сигнал, что за военный переворот придется заплатить высокую цену. Чтобы гарантировать доставку гуманитарной помощи в Нигер, новый режим будет включать гуманитарные исключения", - говорится в заявлении.

Данный механизм создает юридическую базу внутри Евросоюза для введения ограничений в отношении физических и юридических лиц за действия, "которые угрожают миру, стабильности и безопасности, подрывают верховенство права или представляют собой серьезные нарушения прав человека или международных норм в Нигере".

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Версия на английском языке EU agrees on framework for Niger sanctions

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