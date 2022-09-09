О нас

Совет ЕС рассмотрит выделение Украине макрофинансовой помощи в 5 млрд евро

Совет ЕС рассмотрит выделение Украине макрофинансовой помощи в 5 млрд евро Министры экономики и финансов Евросоюза на встрече в Праге в пятницу рассмотрят выделение Украине макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро, которую предложила ЕК.
Другие страны
9 сентября 2022 г. 11:26
Совет ЕС рассмотрит выделение Украине макрофинансовой помощи в 5 млрд евро

Министры экономики и финансов Евросоюза на встрече в Праге в пятницу рассмотрят выделение Украине макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро, которую предложила ЕК.

Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони по прибытии на министерскую встречу, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Его заявление транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

"Министры рассмотрят поддержку Украине, и мы должны очень гордиться тем, что Еврокомиссия на этой неделе предложила выделить Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
8 сентября 2022 г. 22:19
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
3 сентября 2022 г. 16:16
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
4 сентября 2022 г. 18:03
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
5 сентября 2022 г. 09:22
Более 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
ФотоБолее 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
6 сентября 2022 г. 08:37
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
6 сентября 2022 г. 11:03
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
7 сентября 2022 г. 18:49
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
8 сентября 2022 г. 11:23
Управление Мелиорации и водного хозяйства завершило три тендера на 11 млн манатов
Управление "Мелиорации и водного хозяйства" завершило три тендера на 11 млн манатов
8 сентября 2022 г. 14:11
Товарооборот в столице вырос на 6%
Товарооборот в столице вырос на 6%
3 сентября 2022 г. 11:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi