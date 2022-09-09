Совет ЕС рассмотрит выделение Украине макрофинансовой помощи в 5 млрд евро

Министры экономики и финансов Евросоюза на встрече в Праге в пятницу рассмотрят выделение Украине макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро, которую предложила ЕК.
Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони по прибытии на министерскую встречу, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Его заявление транслировала пресс-служба Еврокомиссии.
"Министры рассмотрят поддержку Украине, и мы должны очень гордиться тем, что Еврокомиссия на этой неделе предложила выделить Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи", - сказал он.