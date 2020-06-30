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Совет ЕС расширил санкционный список по Венесуэле

​Совет ЕС расширил санкционный список по Венесуэле

Совет ЕС в понедельник расширил список должностных лиц Венесуэлы, в отношении которых действуют ограничительные меры "из-за их роли в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в Венесуэле", и добавил в него 11 фамилий.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.

"Сегодня Совет добавил 11 высокопоставленных должностных лиц Венесуэлы в список тех, кто подлежит применению ограничительных мер", - говорится в документе.

Сообщается, что теперь в списке находятся 36 человек. "Санкции включают запрет на поездки и замораживание активов. Эти меры направлены против отдельных лиц и не затрагивают население в целом. ЕС продолжит работу по содействию мирному демократическому урегулированию в Венесуэле посредством проведения заслуживающих доверия выборов", - пояснили в ЕС.

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