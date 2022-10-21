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Совет ЕС призывает Брюссель своевременно выделить Украине оставшиеся 3 млрд евро

Совет ЕС призывает Брюссель своевременно выделить Украине оставшиеся 3 млрд евро Совет ЕС призывает европейские структуры своевременно выделить обещанные Украине 3 млрд евро макрофинансовой помощи.
Другие страны
21 октября 2022 г. 19:50
Совет ЕС призывает Брюссель своевременно выделить Украине оставшиеся 3 млрд евро

Совет ЕС призывает европейские структуры своевременно выделить обещанные Украине 3 млрд евро макрофинансовой помощи.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу по итогам состоявшегося в Брюсселе саммита лидеров европейских государств.

"Совет ЕС призывает к своевременному предоставлению оставшихся 3 млрд евро макрофинансовой помощи Украине, предлагает Еврокомиссии представить, а Совету - проработать, более структурное решение для предоставления помощи Украине", - отмечается в нем.

В нем также отмечается, что для облегчения доступа Украины к единому европейскому рынку должен использоваться весь потенциал Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

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Версия на английском языке EU Council calls on Brussels to promptly allocate remaining EUR 3 bln in aid to Ukraine

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