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Совет ЕС принял запасной вариант финансирования бюджета на случай "жесткого" Brexit

​Совет ЕС принял вариант финансирования бюджета на случай Brexit

Совет Европейского союза принял запасной вариант финансирования бюджета на 2019 год на случай выхода Великобритании из ЕС без заключения сделки, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Цель этих мер - смягчить воздействие сценария "без сделки" на финансирование в широком спектре областей, таких как научные исследования и сельское хозяйство. Они позволят ЕС продолжать платежи британским бенефициарам по контрактам и решениям, подписанным до даты Brexit, пока Великобритания продолжает выплачивать взнос, согласованный в бюджете ЕС на 2019 год.

Отметим, что Европарламент дал согласие на эти чрезвычайные меры 17 апреля 2019 года.

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