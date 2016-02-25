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    Совет ЕС принял решение ввести поголовные проверки на границах ЕС

    Все пересекающие границы Евросоюза будут проверяться по полицейским или антитеррористическим базам сообщества

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Совет ЕС принял решение проверять всех без исключения лиц, включая граждан ЕС, пересекающих границы Евросоюза на предмет их упоминаний в полицейских или антитеррористических базах данных сообщества. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил статс-секретарь безопасности и юстиции председательствующих в ЕС Нидерландов Клас Дейкофф по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров внутренних дел, на котором рассматривались проблемы миграции.

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