Совет ЕС принял решение ввести поголовные проверки на границах ЕС

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Совет ЕС принял решение проверять всех без исключения лиц, включая граждан ЕС, пересекающих границы Евросоюза на предмет их упоминаний в полицейских или антитеррористических базах данных сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил статс-секретарь безопасности и юстиции председательствующих в ЕС Нидерландов Клас Дейкофф по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров внутренних дел, на котором рассматривались проблемы миграции.