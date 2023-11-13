О нас

Совет ЕС принял новые правила по получению шенгенской визы онлайн

Совет ЕС принял новые правила по получению шенгенской визы онлайн Сегодня Совет Европейского Союза принял новые правила, которые позволят людям, планирующим поездку в Шенгенскую зону, подавать заявление на получение визы онлайн .
Другие страны
13 ноября 2023 г. 17:03
Совет ЕС принял новые правила по получению шенгенской визы онлайн

Сегодня Совет Европейского Союза принял новые правила, которые позволят планирующим поездку в Шенгенскую зону подавать заявление на получение визы онлайн.

Как передает Report, заявления на получение шенгенских виз, за некоторыми исключениями, будут подаваться через новую визовую платформу ЕС, куда заявители смогут ввести все необходимые данные о поездке, загружать электронные копии проездных и сопроводительных документов. Также посредством этой платформы можно будет оплатить визовые сборы.

Личная явка в консульство будет необходима только для тех, кто обращается за шенгенской визой впервые, а также для тех, чьи биометрические данные утратили силу или получившим новый проездной документ.

Дата применения новых правил будет определена после завершения технических работ по созданию визовой платформы и цифровой визы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Council of EU adopts new rules on applying for Schengen visa
Версия на азербайджанском языке Aİ Şurası Şengen vizasına müraciətlə bağlı yeni qaydalar qəbul edib

Другие новости из категории

В Румынии открылся центр подготовки пилотов F-16
В Румынии открылся центр подготовки пилотов F-16
13 ноября 2023 г. 17:28
В ЕК изучают жалобу Венгрии на Болгарию из-за роста тарифа на транзит газа
В ЕК изучают жалобу Венгрии на Болгарию из-за роста тарифа на транзит газа
13 ноября 2023 г. 17:08
На ливано-израильской границе сбили четыре беспилотника Хезболлах
На ливано-израильской границе сбили четыре беспилотника "Хезболлах"
13 ноября 2023 г. 16:53
Армия Израиля на четыре часа приостановила боевые действия
Армия Израиля на четыре часа приостановила боевые действия
13 ноября 2023 г. 15:34
Греция совместно с Кипром и Арменией провела военные учения
Греция совместно с Кипром и Арменией провела военные учения
13 ноября 2023 г. 15:17
Кэмерон: Хочу помочь Сунаку в обеспечении безопасности и процветания Британии
Кэмерон: Хочу помочь Сунаку в обеспечении безопасности и процветания Британии
13 ноября 2023 г. 15:01
В Казахстане экс-зампреда антикоррупционной службы осудили на 5,5 года
В Казахстане экс-зампреда антикоррупционной службы осудили на 5,5 года
13 ноября 2023 г. 14:58
Байден намерен обсудить урегулирование на Ближнем Востоке с президентом Индонезии
Байден намерен обсудить урегулирование на Ближнем Востоке с президентом Индонезии
13 ноября 2023 г. 14:29
Экс-премьер Великобритании стал новым главой МИД
Экс-премьер Великобритании стал новым главой МИД
13 ноября 2023 г. 13:58
Боррель посетит Израиль 16 ноября
Боррель посетит Израиль 16 ноября
13 ноября 2023 г. 13:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi