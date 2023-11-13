Совет ЕС принял новые правила по получению шенгенской визы онлайн

Сегодня Совет Европейского Союза принял новые правила, которые позволят людям, планирующим поездку в Шенгенскую зону, подавать заявление на получение визы онлайн .

Сегодня Совет Европейского Союза принял новые правила, которые позволят планирующим поездку в Шенгенскую зону подавать заявление на получение визы онлайн.

Как передает Report, заявления на получение шенгенских виз, за некоторыми исключениями, будут подаваться через новую визовую платформу ЕС, куда заявители смогут ввести все необходимые данные о поездке, загружать электронные копии проездных и сопроводительных документов. Также посредством этой платформы можно будет оплатить визовые сборы.

Личная явка в консульство будет необходима только для тех, кто обращается за шенгенской визой впервые, а также для тех, чьи биометрические данные утратили силу или получившим новый проездной документ.

Дата применения новых правил будет определена после завершения технических работ по созданию визовой платформы и цифровой визы.