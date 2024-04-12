Совет ЕС окончательно утвердил введение уголовных наказаний за обход санкций

Совет ЕС объявил в пятницу окончательно утвердил директивы о минимальных правилах наказания за нарушение или обход санкций в странах Евросоюза.

Совет ЕС объявил в пятницу окончательно утвердил директивы о минимальных правилах наказания за нарушение или обход санкций в странах Евросоюза.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе Совета ЕС.

"Определенные действия теперь будут считаться уголовными преступлениями во всех государствах-членах, например, помощь в обходе запрета на поездки [в Евросоюз], торговля подсанкционными товарами или осуществление запрещенной финансовой деятельности. Подстрекательство и пособничество этим преступлениям также могут быть наказуемы", - говорится в сообщении.

В разъяснениях, которые приводятся в документе, в частности, сообщается, что "умышленное нарушение санкций должно повлечь за собой тюремное заключение в качестве максимального наказания". Нарушителей ограничительных мер ЕС могут дополнительно оштрафовать.

Юридические лица также могут быть привлечены к ответственности, если преступление совершено лицом, занимающим руководящую должность в организации. В таких случаях санкции могут включать отзыв разрешений на ведение экономической деятельности.