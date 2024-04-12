О нас

Совет ЕС окончательно утвердил введение уголовных наказаний за обход санкций

Совет ЕС окончательно утвердил введение уголовных наказаний за обход санкций Совет ЕС объявил в пятницу окончательно утвердил директивы о минимальных правилах наказания за нарушение или обход санкций в странах Евросоюза. 
Другие страны
12 апреля 2024 г. 15:30
Совет ЕС окончательно утвердил введение уголовных наказаний за обход санкций

Совет ЕС объявил в пятницу окончательно утвердил директивы о минимальных правилах наказания за нарушение или обход санкций в странах Евросоюза.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе Совета ЕС.

"Определенные действия теперь будут считаться уголовными преступлениями во всех государствах-членах, например, помощь в обходе запрета на поездки [в Евросоюз], торговля подсанкционными товарами или осуществление запрещенной финансовой деятельности. Подстрекательство и пособничество этим преступлениям также могут быть наказуемы", - говорится в сообщении.

В разъяснениях, которые приводятся в документе, в частности, сообщается, что "умышленное нарушение санкций должно повлечь за собой тюремное заключение в качестве максимального наказания". Нарушителей ограничительных мер ЕС могут дополнительно оштрафовать.

Юридические лица также могут быть привлечены к ответственности, если преступление совершено лицом, занимающим руководящую должность в организации. В таких случаях санкции могут включать отзыв разрешений на ведение экономической деятельности.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
6 апреля 2024 г. 10:26
В Нахчыване выплачены пенсии за апрель
В Нахчыване выплачены пенсии за апрель
5 апреля 2024 г. 20:19
В Баку по инициативе IDEA благоустроен и сдан в эксплуатацию новый двор 
ФотоВ Баку по инициативе IDEA благоустроен и сдан в эксплуатацию новый двор 
5 апреля 2024 г. 17:15
В Калининградской области на борту российского военного корабля произошел пожар
В Калининградской области на борту российского военного корабля произошел пожар
8 апреля 2024 г. 16:25
Политолог: Обещание военной помощи Армении в Брюсселе - угроза для Южного Кавказа
Политолог: Обещание военной помощи Армении в Брюсселе - угроза для Южного Кавказа
6 апреля 2024 г. 15:55
В Ростовской области произошел подрыв трубопровода, загрузка танкеров остановлена
В Ростовской области произошел подрыв трубопровода, загрузка танкеров остановлена
6 апреля 2024 г. 13:40
В Баку убита 34-летняя женщина
В Баку убита 34-летняя женщина
6 апреля 2024 г. 01:18
МИД Азербайджана ответил Армении
МИД Азербайджана ответил Армении
6 апреля 2024 г. 16:24
Число жертв взрыва на тбилисском стрельбище достигло четырех человек
Число жертв взрыва на тбилисском стрельбище достигло четырех человек
7 апреля 2024 г. 21:04
В Баку перевернулся перевозивший битум большегруз
ФотоВ Баку перевернулся перевозивший битум большегруз
6 апреля 2024 г. 14:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi