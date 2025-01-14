О нас

Совет ЕС одобрил приглашение Швейцарии в "военный Шенген"

Совет ЕС одобрил приглашение Швейцарии в "военный Шенген" Евросоюз официально одобрил приглашение Швейцарии в программу "военного Шенгена", направленную на быструю переброску войск по всей территории Европы без задержек на границах.
Другие страны
14 января 2025 г. 03:09
Совет ЕС одобрил приглашение Швейцарии в военный Шенген

Евросоюз официально одобрил приглашение Швейцарии в программу "военного Шенгена", направленную на быструю переброску войск по всей территории Европы без задержек на границах.

Как передает Report, решение об этом принял Совет ЕС.

"Совет ЕС утвердил решение, подтверждающее, что участие Швейцарии в проекте "военной мобильности" в рамках программы Постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO) отвечает условиям программы и принесет существенную добавочную стоимость", - говорится в документе.

Это решение позволит пригласить Швейцарию в проект, заявку на вступление в который она подала в сентябре 2024 года.

Проект "военной мобильности", известный также под названием "военного Шенгена", является стержнем программы PESCO. Он направлен на максимальное упрощение и стандартизацию процедур по переброске войск НАТО по территории Европы. Проект начал разрабатываться ЕС и НАТО в 2018 году.

До начала Россией войны в Украине к нему уже присоединились США, Канада, Великобритания и Норвегия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aİ Şurası İsveçrənin hərbi Şengenə qoşulmasını təsdiqləyib

Другие новости из категории

СМИ раскрыли некоторые детали сделки по Газе
СМИ раскрыли некоторые детали сделки по Газе
14 января 2025 г. 03:57
Reuters: Республиканцы в Конгрессе подготовили законопроект о покупке Гренландии
Reuters: Республиканцы в Конгрессе подготовили законопроект о покупке Гренландии
14 января 2025 г. 02:48
Байден: Помощь США Украине создавала риск ядерной конфронтации с РФ
Байден: Помощь США Украине создавала риск ядерной конфронтации с РФ
14 января 2025 г. 02:16
Al Hadath: ХАМАС требует выдать тело Синвара в рамках сделки по Газе
Al Hadath: ХАМАС требует выдать тело Синвара в рамках сделки по Газе
14 января 2025 г. 00:11
Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по объекту в Тель-Авиве
Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по объекту в Тель-Авиве
13 января 2025 г. 23:49
Сибига: Передача Украине ракет Taurus может существенно повлиять на ситуацию на фронте
Сибига: Передача Украине ракет Taurus может существенно повлиять на ситуацию на фронте
13 января 2025 г. 23:37
В Болгарии сотрудников МИД задержали за контрабанду сигарет
В Болгарии сотрудников МИД задержали за контрабанду сигарет
13 января 2025 г. 23:25
Генсек НАТО считает Россию и Иран угрозой мировой безопасности
Генсек НАТО считает Россию и Иран угрозой мировой безопасности
13 января 2025 г. 23:01
В Гренландии ищут возможности для сотрудничества с Трампом
В Гренландии ищут возможности для сотрудничества с Трампом
13 января 2025 г. 22:24
Рютте: ЕС придется тратить до 10% от ВВП на оборону вне НАТО
Рютте: ЕС придется тратить до 10% от ВВП на оборону вне НАТО
13 января 2025 г. 22:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi