Совет ЕС одобрил приглашение Швейцарии в "военный Шенген"

Евросоюз официально одобрил приглашение Швейцарии в программу "военного Шенгена", направленную на быструю переброску войск по всей территории Европы без задержек на границах.

Евросоюз официально одобрил приглашение Швейцарии в программу "военного Шенгена", направленную на быструю переброску войск по всей территории Европы без задержек на границах.

Как передает Report , решение об этом принял Совет ЕС.

"Совет ЕС утвердил решение, подтверждающее, что участие Швейцарии в проекте "военной мобильности" в рамках программы Постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO) отвечает условиям программы и принесет существенную добавочную стоимость", - говорится в документе.

Это решение позволит пригласить Швейцарию в проект, заявку на вступление в который она подала в сентябре 2024 года.

Проект "военной мобильности", известный также под названием "военного Шенгена", является стержнем программы PESCO. Он направлен на максимальное упрощение и стандартизацию процедур по переброске войск НАТО по территории Европы. Проект начал разрабатываться ЕС и НАТО в 2018 году.

До начала Россией войны в Украине к нему уже присоединились США, Канада, Великобритания и Норвегия.