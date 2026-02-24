Совет ЕС одобрил подписание пакета соглашений со Швейцарией

Совет ЕС принял решение о подписании комплексного пакета соглашений со Швейцарией, предусматривающего дальнейшее развитие и укрепление двусторонних отношений.

Как передает европейское бюро Report, об этом заявила заместитель министра по европейским делам Кипр Марилена Раунa.

"Данное решение, принятое сегодня Советом, является естественным шагом в укреплении наших давних отношений. Председательство Кипра провело интенсивную работу по финализации этих соглашений, которые углубят и модернизируют партнерство ЕС и Швейцарии. Это полностью отражает нашу приверженность построению более сильного и автономного Союза, остающегося открытым миру",- отметила она.

Пакет двусторонних документов включает обновление четырех соглашений, предоставляющих Швейцарии доступ к внутреннему рынку ЕС (воздушный и наземный транспорт, свободное передвижение лиц и оценка соответствия); обновление соглашения о торговле сельскохозяйственной продукцией; три новых соглашения в сферах безопасности пищевых продуктов, здравоохранения и электроэнергетики; новое соглашение о постоянном и справедливом финансовом вкладе Швейцарии в экономическую и социальную сплоченность ЕС.

Также пакет документов включает новое соглашение, позволяющее Швейцарии участвовать в ряде программ ЕС, соглашение об участии страны в Агентстве ЕС по космической программе в части деятельности, связанной с компонентами Galileo и Европейской геостационарной службы навигационного покрытия (EGNOS) в рамках Космической программы Союза, протокол о парламентском сотрудничестве, совместную декларацию о создании диалога на высоком уровне по широкому двустороннему пакету и возможному дальнейшему развитию отношений.

В заявлении говорится, что после сегодняшнего решения Комиссия уполномочена подписать соглашения со швейцарскими властями.

"Подписание запланировано на март 2026 года. После получения согласия Европейского парламента и при условии завершения Швейцарией необходимых процедур Совет завершит процесс утверждения пакета соглашений, что позволит ему вступить в силу",- отмечается в заявлении.

Пакет соглашений был согласован между ЕС и Швейцарской Конфедерацией в 2024 году, переговоры завершились 20 декабря 2024 года.

Соглашение об участии Швейцарии в программах ЕС было подписано 10 ноября 2025 года в Берне. Сегодняшнее решение позволит подписать остальную часть пакета.