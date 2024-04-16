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Совет ЕС обсудит 22 апреля поставки вооружений Украине

Совет ЕС обсудит 22 апреля поставки вооружений Украине Поставки вооружений Украине будут предметом обсуждения Совета ЕС по иностранным делам 22 апреля в Люксембурге с участием министров обороны.
Другие страны
16 апреля 2024 г. 17:13
Совет ЕС обсудит 22 апреля поставки вооружений Украине

Поставки вооружений Украине будут предметом обсуждения Совета ЕС по иностранным делам 22 апреля в Люксембурге с участием министров обороны.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил в ходе брифинга в Брюсселе Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы вполне осознаем потребности Украины и мы пытаемся удовлетворить эти потребности всем тем, что государства-члены могут поставить. Но, в конечном счете, это государствам-членам определять, что и когда они могут направить Украине", - сказал он.

По его словам, "государства-члены делают все, что могут, чтобы помогать Украине защищаться". Он отметил, что эта помощь оказывается третий год подряд, и она беспрецедентна.

На сайте Совета ЕС сообщается, что главы МИД обсудят 22 апреля украинскую ситуацию после неформального обмена мнениями посредством видеоконференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Рустемом Умеровым. "Последующие дебаты пройдут в присутствии министров иностранных дел и обороны ЕС на совместном заседании", - сказано в анонсе.

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