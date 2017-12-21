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    Совет ЕС на полгода продлил экономические санкции против России

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Совет ЕС принял в четверг официальное решение продлить до 31 июля 2018 года секторальные экономические санкции в отношении России.

    Как передает Report, об этом сообщается в распространенном в Брюсселе коммюнике.

    "21 декабря 2017 года Совет ЕС продлил до 31 июля 2018 года экономические санкции, нацеленные на определенные секторы российской экономики", - отмечается в документе Совета ЕС.

    Политическое согласование этого очередного продления главами государств и правительств стран Евросоюза состоялось 14 декабря на саммите ЕС в Брюсселе.

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