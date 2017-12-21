Совет ЕС на полгода продлил экономические санкции против России

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Совет ЕС принял в четверг официальное решение продлить до 31 июля 2018 года секторальные экономические санкции в отношении России.

Как передает Report, об этом сообщается в распространенном в Брюсселе коммюнике.

"21 декабря 2017 года Совет ЕС продлил до 31 июля 2018 года экономические санкции, нацеленные на определенные секторы российской экономики", - отмечается в документе Совета ЕС.

Политическое согласование этого очередного продления главами государств и правительств стран Евросоюза состоялось 14 декабря на саммите ЕС в Брюсселе.