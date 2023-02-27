Совет ЕС на год продлил санкции против Беларуси

Совет ЕС на год продлил санкции против Беларуси, введенные "за внутренние репрессии".

Совет ЕС на год продлил санкции против Беларуси, введенные "за внутренние репрессии".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении совета.

"Совет ЕС принял решение продлить еще на год запретительные меры, связанные с внутренними репрессиями в Беларуси. Решение было принято на основании ежегодного анализа обстановки, ввиду серьезности ситуации в Беларуси. Санкции будут действовать до 28 февраля 2024 года", - указано в документе.

В нем также отмечается, что Совет ЕС, принимая это решение, учел вовлеченность республики в войну, начатую Россией на территории Украины.

Черный список в отношении Беларуси включает 195 человек и 34 организации.